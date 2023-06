"Dzeko dal 1'? Per me Lukaku potrebbe giocare anche 120', ma è la scelta di un allenatore che ci ha portato in finale e va rispettata. Sappiamo cosa potrà dare Lukaku". Così Marco Materazzi, parlando a Sportmediaset, prima della finale di Champions League.

Che City ti aspetti?

"Loro partiranno forte perché vogliono il controllo dlle palla, ma io non disdegno neanche il centrocampo dell'Inter".

La chiave tattica.

"Punteranno sull'uno vs uno, ma l'Inter ha subito poco perché si è aiutata in campo. Non subire gol per tante partite non è da tutti".