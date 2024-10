Prima di conoscere la sua posizione nella classifica del Pallone d'Oro 2024, Lautaro Martinez sale sul palco del Theatre Le Chatelet per consegnare il premio Yashin al miglior portiere dell'anno. Il capitano dell'Inter parla così interpellato da Didier Drogba: "È un piacere essere qui, in questo ultimo periodo con l'Inter e la Nazionale ho conseguito obiettivi importanti. Per me è una grande gioia, lavoriamo sempre per vincere trofei; questo è l'obiettivo più importante, per il quale si lavora ogni giorno e che dà la spinta più grande. ll mio rapporto coi portieri? Cerco di fare sempre gol. Con i tecnici studiamo sempre i portieri avversari per capire le loro caratteristiche, poi ci sono frazioni di tempo nelle quali decidere dove colpirli".

Il vincitore del trofeo è il suo amico e connazionale Emiliano Martinez, che si aggiudica il premio per la seconda volta consecutiva: "Ringrazio in primo luogo Lautaro per il gol segnato in finale di Copa America", le parole del Dibu per il Toro, che poi si prodiga nei vari ulteriori ringraziamenti. Lautaro parla poi così del portiere dell'Aston Villa: "Un vincente, una persona speciale. Aiuta i giovani, i ragazzi appena arrivati in Nazionale. Posso solo dire belle parole nei suoi confronti, è una persona fantastica. Tutto ciò che fa, lo fa per vincere. Quanti rigori gli segnerei su dieci? Lui è molto grande e aspetta fino alla fine per tuffarsi, non aiuta gli attaccanti...".

Per la cronaca, Yann Sommer, portiere dell'Inter in nomination per il trofeo, ha conquistato la sesta posizione complessiva, come comunicato dal club nerazzurro.

