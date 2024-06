Per Beppe Marotta, neo presidente dell'Inter, arriva anche il messaggio di in bocca al lupo firmato da Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia. "Buon lavoro all'amico varesino Beppe Marotta per questo nuovo e importante incarico", afferma il governatore che ricorda come "proprio mercoledì scorso la Regione gli abbia conferito il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza dell'ente. Un riconoscimento dalla sua regione - spiega Fontana - per ciò che ha fatto nella sua carriera di manager del calcio, soprattutto in Lombardia, oltre che con l'Inter, con Atalanta, Monza, Como e Varese".

