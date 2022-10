Il calciomercato è il tema che ha contraddistinto fortemente l'intervento in conferenza stampa di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a margine dell'odierna assemblea dei soci a Palazzo Parigi, dove è stato approvato il bilancio per la stagione 2021-2022. Di seguito tutte le dichiarazioni del dirigente varesino:

"Il nostro obiettivo era mantenere la sostenibilità finanziaria e il blasone del nostro club. Una sfida che abbiamo affrontato con grande coerenza. Abbiamo ottenuto il massimo dalla campagna trasferimenti che ci ha dato tranquillità sul settore finanziario, poi ci siamo concentrati nella costruzione di una squadra competitiva, scegliendo un allenatore vincente e giovane, allineato alla nostra visione, Simone Inzaghi, che ha accettato la sfida con umiltà e competizione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa, trofei che ci rendono orgogliosi. Il campionato si è chiuso in maniera diversa dalle nostre diverse, ma anche se ha lasciato l'amaro in bocca questo secondo posto ha confermato la competitività dell'Inter nelle zone alte come la storia chiede. La scorsa stagione abbiamo ottenuto gli ottavi di Champions dopo dieci anni, il decimo Scudetto della Primavera che conferma il vivaio come fiore all'occhiello del club, risorsa strategica in ambito sportivo e non solo, dove formare uomini prima ancora che calciatori. L'esempio è l'esordio di Valentin Carboni coi professionisti. Quest'anno la squadra femminile sta recitando da protagonista e sono certo ci darà soddisfazioni. Abbiamo inoltre mantenuto collaborazioni valide con le istituzioni sportive per il ribilanciamento dei calendari, l'incremento delle infrastrutture e la detassazione. Nel corso della passata stagione abbiamo completato la struttura dell'Inter College che permette ai nostri giovani di completare gli studi. Quest'anno ci siamo dedicati alla costruzione della squadra per proseguire il perseguimento dei risultati e della sostenibilità. Complimenti a Piero Ausilio e a tutta la squadra sportiva per il lavoro svolto. Abbiamo dato a Simone Inzaghi una squadra pronta per affrontare una stagione anomala: gli acquisti fatti come Onana, Acerbi e il ritorno clamoroso di Lukaku hanno dato la possibilità di rinforzare la squadra, e quelli di giovani come Asllani ci permettono di dare uno sguardo al futuro. Ringrazio Steven Zhang per il lavoro profuso alla squadra con i suoi investimenti, che non sono mai mancati. L'altro giorno abbiamo ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions in un girone dove tutti ci davano per spacciati. Questa è la prova che la squadra vuole proseguire la rincorsa in campionato e inseguire i propri obiettivi, partendo dalla Supercoppa".

Che strategia adotterete per essere competitivi anche quest'anno a livello di budget per gennaio?

"Noi come Inter dobbiamo essere pronti a competere per il massimo. Dobbiamo competere per lo Scudetto e per la Supercoppa ed essere protagonisti anche in Champions League, dove ci siamo qualificati. Un premio che l'Inter merita e che dimostra che l'imprevedibilità della Champions ci permette di dare soddisfazioni. A gennaio il mercato non ti dà possibilità di attingere a giocatori di prospettiva e di valore: dobbiamo valutare il gruppo squadra, che ha giocatori forti, quindi dovremmo inserire giocatori più forti. Servirà poi un mix giusto di gioventù ed esperienza. Siamo ottimisti sul valore del gruppo".