“Sport e sostenibilità: gli impianti futuribili per la didattica sportiva”. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è stato il relatore d’eccezione al panel tenutosi all’Hellenia Yacthing Hotel di Giardini Naxos, nell’ambito dell’edizione 2024 di “Thinkingreen”. È stata l'occasione anche per parlare di Inter: "Oggi sono arrivato al massimo della mia carriera - le parole riportate da messinasportiva.it -, mi lusinga essere presidente di una squadra blasonata come l’Inter, una delle società calcistiche più importanti al mondo. Notizia di oggi è che l’Inter si attesta all’ottavo posto del ranking come valore del brand. Per me essere il presidente è motivo di grande orgoglio, considerando le mie origini meridionali e da dove sono partito", ha concluso.

Due parole anche sull'Inter U23, che arriverà ma non nell'immediato: "La seconda squadra è uno strumento che il sistema federale ha messo a disposizione, io ero alla Juventus quando è stata varata la squadra B. All'Inter siamo attenti perché questo progetto possa decollare, ma abbiamo delle carenze strutturali. Lavoreremo con la nuova proprietà per colmarle e poi speriamo di poterla finalmente lanciare anche noi".

Sullo stadio: "La proprietà è molto attenta perché quello che oggi è un problema diventi un punto di forza, stiamo varando vari strumenti, sia San Siro che altrove".