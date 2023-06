"Nel calcio e nello sport si partecipa per gareggiare al meglio, io sono abituato a fare sfide e quando dico io intendo tutti quelli che lavorano con me. lLequazione chi più spende più vince non è vera". Lo ha detto Beppe Marotta, parlando in esclusiva a Sportmediaset a margine della serata di gala al 'Mandarin Oriental Istanbul', andata in scena ieri sera alla vigilia della finale di Champions League.