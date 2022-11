Intervistato nella sede dell'Inter dalla trasmissione 'O anche no' in onda su Rai 3, Beppe Marotta ha parlato dell'Inter Special, la squadra nerazzurra formata da atleti disabili: "È un piacere immenso avere a che fare con questa categoria di ragazzi, ti sorprendono giorno dopo giorno per quello che riescono a esprimere e a recepire e per le emozioni che ti danno. Sono momenti sicuramente molto diversi dalle pressioni e dai risultati sportivi, ma che poi fanno parte di quell'angolo pieno di luce che è rappresentato da uno sport come il calcio".

I due valori alla base dell'Inter Special sono "education" e "community": "Education è far capire cosa significa rispettare il prossimo, che in questo caso è il tuo avversario, quindi il vivere le emozioni della partita in un modo non violento ma assolutamente positivo e propositivo. Community perché il calcio è un fenomeno che tocca tutti i tessuti, quindi da questo punto di vista si tratta anche delle iniziative che l'Inter attua non solo investendo in risorse finanziarie, ma anche in risorse umane".