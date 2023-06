Quanta soddisfazione e orgoglio c’è per questo traguardo? A rispondere è il CEO Sport dell’Inter Giuseppe Marotta che a Sportmediaset risponde così: "Sicuramente è motivo di grande orgoglio per tutti. Devo dire che è il giusto premio per il lavoro svolto iniziato proprio qua nel luglio 2022 e che ci ha portato a salire il gradino d’Europa più importante dal punto di vista calcistico".

Percorso fatto da varie tappe superata…

"Tutte le tappe e tutti i traguardi vanno conquistati anche con incertezza e difficoltà, non certo con facilità. Ma devo dire che momenti di sofferenza siamo stati bravi tutti, è stato bravo l’allenatore a rimettere in carreggiata la macchina, a farla ripartire e ottenere qualcosa di importante e prestigioso. Il giusto coronamento di una stagione estremamente positiva in cui tutti hanno dato qualcosa per vincere".

Ora più che mai Inzaghi 100%. Si pensa ad un rinnovo?

"Oggi siamo tutti concentrati su questa partita storica. Sicuramente Inzaghi ha svolto il suo lavoro dall’inizio con grande professionalità e capacità per cui il giudizio, se di giudizio possiamo parlare, è estremamente positivo".

Sul futuro di Lukaku:

"Romelu è un grande professionista, ben voluto e stimato da tutti ed è anche un grande calciatore per cui fa comodo sicuramente a noi. Non è di nostra proprietà, il 30 giugno scade il prestito, siamo contenti di iniziare una nuova negoziazione però su questo tema è difficile oggi azzardare pronostici e valutazioni che insieme a Piero Ausilio e tutta la società faremo a fine stagione per pianificare la prossima".

Il City si può battere secondo te?

"Nel mondo dello sport, nel calcio in particolare, i pronostici della vigilia possono essere ribaltati. Sappiamo che è il grande favorito, lo sappiamo anche noi che abbiamo tanta voglia di fare bene e figurare ma soprattutto di far sì che quello che è un sogno possa diventare realtà".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE