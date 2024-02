Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare l'imminente sfida contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ci si sta abituando a queste serate? Che sensazioni avete?

"Questo è un gruppo che è insieme da tanti anni, ha avuto difficoltà e soprattutto esperienza che è la caratteristica più importante, oltre al senso di appartenenza. L'allenatore stesso sta facendo un grande percorso di crescita ed ora è un grande allenatore: queste sono componenti favorevoli per l'immediato futuro".

Il pullman è arrivato in ritardo. È successo qualcosa?

"C'era traffico in Piazzale Lotto, dicono tafferugli ma non lo so. Tra poco ci sarà il riscaldamento".

Cosa temete dell'Atletico?

"La qualità di palleggio, in controtendenza rispetto a quello che era l'Atletico degli ultimi anni che impostava tutto sulla fase difensiva. Oggi è una squadra più spigliata, sarà una bella partita".

