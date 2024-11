"La Champions è la competizione più importante ma anche la più grande palestra perché ci sono avversari di un certo livello. Al di là delle qualità tecniche e agonistiche che ogni calciatore ha, credo che la caratteristica più importante sia motivazione e approccio. Cose che acquisisci con il tempo. Il nostro percorso in tal senso è di continua crescita quindi affrontiamo questa gara sapendo che questi sono gli aspetti più importanti da gestire". Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta ha esordito ai microfoni di Sky, dove ha presentato così la sfida di questa sera con l'Arsenal valida per il quarto turno di Champions League.

Napoli stimolo o distrazione?

"No, è una partita importante. Oggi sono in campo undici giocatori, non è detto che sono gli stessi che giocheranno col Napoli, sarà l'allenatore a scegliere chi mettere in campo. Domenica sarà una gara altrettanto difficile che andrà affrontata con un approccio importante".

Cosa è cambiata nella vostra operatività con Oaktree anche in ottica mercato?

"L'intelligenza delle proprietà è anche quella di dare ampia delega al management della gestione operativa. Per quanto riguarda Oaktree ho notato grandissima passione da parte loro, che è quello che la proprietà deve dare, ovvero sicurezza e ce la stanno dando. La loro presenza testimonia che c'è grande senso di appartenenza anche da parte loro e anche la grande voglia loro di misurarci con avversari di un certo livello, facendolo sempre nel rispetto dei parametri economico-finanziari e anche tecnici prestabiliti perché la sostenibilità e l'imperativo che dobbiamo rispettare".

A gennaio porterete qualche nuovo giovane?

"In questo momento abbiamo una squadra equilibrata tra giovani e meno giovani. Non abbiamo esigenze particolari quindi non credo assolutamente che faremo operazioni, salvo qualche opportunità di qualche giovane talento che fa al caso nostro".

