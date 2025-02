Beppe Marotta è uno dei protagonisti di Milan-Inter intercettato da DAZN prima del fischio d'inizio del derby: "La squadra ci arriva sapendo che il derby è una partita a sé, sappiamo qual è il clima - esordisce il presidente nerazzurro -. Al di là dei 16 punti, quando inizierà la partita le squadre avranno la stessa voglia. Credo che l'aspetto mentale sia molto importante: sappiamo che sarà difficile, la affronteremo nel giusto modo".

Il fatto di aver perso le ultime due contro il Milan può incidere o è una cosa che scivola addosso?

"È già scivolato, prima di perdere quelle due avevamo vinto quelle prima. Se solo immaginiamo il derby vinto ad aprile ha un sapore particolare che ti carica da solo. C'è voglia di rivalsa, ma ci deve essere la giusta attenzione per non sottovalutare un avversario che è a 16 punti da noi. Servirà determinazione grande voglia di vincere".

Cosa danno Acerbi e Pavard? E cosa ci dice di Zalewski?

"Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci serviviano, considerato che Buchanan e Palacios sono andati in prestito: la speranza è che possano trovare più spazio. Pavard è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, Zalewski è un'altrnativa di tutto rispetto ma vorrei sottolineare il ritorno di Calhanoglu: non gioca da sei turni, ma la sua presenza secondo me si farà sentire in positivo".

