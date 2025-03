I risultati operativi dei club europei sono lenti a riprendersi nonostante i ricavi record registrati nel 2023: stando al report della UEFA 'The European Club Finance and Investment Landscape', si è registrata una perdita di 0,3 miliardi di euro in contrasto con gli utili operativi pre-pandemia di 0,9 miliardi di euro e un record di 1,3 miliardi di euro nel 2017. La situazione è migliorata in ciascuno dei 5 mercati principali nel 2023, con i club italiani che hanno riportato i loro migliori risultati dal 2018. L'aumento dei costi operativi non legati ai giocatori ha contribuito alle perdite dei club nei mercati di esportazione di talenti, come ad esempio quelli portoghesi o belgi, nel 2023.

A fare la parte del leone sono i club inglesi, visto che la metà delle prime dieci posizioni della speciale classifica sono occupati da società della Premier League: Manchester United e Arsenal, rispettivamente con un margine operativo positivo per 144 e 131 milioni di euro, precedono il Real Madrid, terzo davanti a Tottenham, Bayern Monaco e Liverpool. Si difende bene l'Inter, che fa registrare un surplus operativo di 56 milioni di euro, davanti al Milan e al Manchester City. Chiude la top ten il Borussia Dortmund. La UEFA precisa che nel calcolo della redditività operativa sono stati tolti ammortamenti e oneri di svalutazione sulle registrazioni dei giocatori, inclusi nella redditività operativa statutaria ma esclusi qui. Ai fini dell'analisi calcistica, si legge nel documento, l'esclusione fornisce una misura di redditività più utile poiché presenta il contributo delle operazioni calcistiche prima degli investimenti di trasferimento, dei finanziamenti e di altre voci non operative.

