"Se temo una nuova Calciopoli e una retrocessione in B? Mi auguro di no per il popolo juventino e per quello che si è già passato in quella situazione". Parla così l'ex bianconero Claudio Marchisio in collegamento con gli studi di '90esimo minuto' su Rai 2. "Non è semplice, bisogna aspettare perché queste sono cose delicate e ci vuole del tempo per capire cosa succederà fino all'ultimo. Ovvio che oggi c'è tanta tristezza nel rivivere questa situazione. Dobbiamo capire che questo sistema è stato usato da tante società, bisogna risolvere questo problema una volta per tutte e per tutti quanti. Speriamo di arrivare a qualcosa di concreto sin da subito.