Dagli studi de 'La Domenica Sportiva', Claudio Marchisio analizza il momento dell'Inter e soprattutto del suo allenatore Simone Inzaghi, al centro dell'attenzione dopo la pesante sconfitta contro la Lazio: "Inzaghi è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato soprattutto alla Lazio e anche per quello che ha fatto all'Inter. Per poco l'anno scorso non ha vinto lo Scudetto, però sta dimostrando sempre le sue qualità ed è arrivato ad ottime situazioni coi titoli vinti in biancoceleste. Quest'anno gli è tornato un Romelu Lukaku che era abituato a giocare in maniera diversa all'Inter. Con lui dovrà trovare i meccanismi adatti, ma abbiamo visto in altre partite che con Lautaro Martinez si conoscono già. Non penso sia quello il problema, semmai il fatto che la squadra dovrà cercare di migliorare la propria fase difensiva, che rispetto a prima concede di più ed è più disattenta. Nemmeno i reparti sono compatti come in passato".

Ma Inzaghi può reggere il sempre incombente confronto con Antonio Conte, suo predecessore? "Inzaghi non deve reggere il confronto con Conte, altrimenti la società sarebbe andata avanti col vecchio tecnico; anche noi sbagliamo in questo. Un allenatore deve avere la fiducia dei giocatori che devono credere in quello che l'allenatore dice per arrivare a uno Scudetto sicuramente fattibile. Ad oggi l'Inter è una delle favorite per il campionato, lo dimostrano i giocatori in rosa e la stagione scorsa persa non tanto per i punti persi per strada ma per un singolo errore", conclude l'ex bianconero.