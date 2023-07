Nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter sono presenti i nomi di Sommer, Morata, Balogun, Beto e Scamacca. È quanto assicura Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato: "Dopo l’ufficialità di Cuadrado e quella di Onana, si aspetta la chiusura del cerchio con il Bayern Monaco per Sommer (non convocato per l’amichevole): c’è fiducia che si possa trovare un accordo visti i buoni rapporti tra i club, altrimenti l’Inter pagherà la clausola da 6 milioni - scrive nell'editoriale su TMW -. Nella lista degli attaccanti oltre a Morata, Balogun e Beto si inserisce anche Scamacca: potrebbe essere un’idea se all’Inter dovesse servire un ulteriore attaccante (leggi cessione di Correa). A quel punto potrebbe anche svilupparsi una cessione a titolo definitivo, ipotesi decisamente gradita dal West Ham (a differenza del prestito proposto finora da Roma e Milan)".

