Luca Marchegiani, portiere della Lazio campione d’Italia nel 2000 ed ora opinionista di Sky, si concede ai microfoni del Corriere della Sera per analizzare le prestazioni dei colleghi Yann Sommer e Mike Maignan. Ecco il pensiero dell'ex biancoceleste sullo svizzero.

Quanto è cambiata la manovra dell’Inter passando da Onana a Sommer?

"A me lo svizzero piace, lo seguo da sempre. Ha talento, reattività e lettura di gioco. Certo, rispetto a Onana interpreta il ruolo in maniera classica. Il camerunese si adattava di più alle richieste di Inzaghi di impostare l’azione: quando la palla gli arrivava sembrava sempre padrone della situazione. Ma non è che il gioco dell’Inter migliora o peggiora a seconda se il portiere partecipa o no alla costruzione dell’azione".

Il gol del pari del Sassuolo va addebitato a Sommer?

"È un errore evidente. Poi non sappiamo se all’ultimo la palla ha cambiato traiettoria, sicuramente è sembrato un gol evitabile".

Fra Maignan e Sommer lei chi prenderebbe al fantacalcio?

"Yann, come ho detto, è forte e affidabile ma Maignan per l’interpretazione del ruolo a mio avviso ha qualcosa in più".