Luca Marchegiani è il prescelto di Tuttosport per presentare il derby sul quotidiano di oggi. "Una partita fondamentale per le due squadre. Non credo più di tanto per la classifica, come lo è stata nell’ultimo campionato, ma perché Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della loro stagione e credo che, esattamente come l’anno scorso, le conseguenze di questa partita potrebbero essere determinanti nella prosecuzione del loro percorso". Secondo Marchegiani, la recente Supercoppa influirà "al 90% perché è stata una gara giocata da troppo poco per essere stata dimenticata ed è stata anche una partita che ha detto tanto, vista la differenza che c’è stata tra le due squadre".

Tra i grandi attesi, anche se partirà probabilmente dalla panchina, Romelu Lukaku. "Se è vicino al suo massimo, va reinserito anche rischiando di lasciare fuori un giocatore che è stato importante come Dzeko. Se non lo è, non c’è un motivo per non continuare a impiegare il giocatore che è stato il più continuo e più importante del reparto offensivo dell’Inter". Tra i pali, Marchegiani va contro corrente. "Io preferisco Handanovic ad Onana e non me ne voglia nessuno. Poi che anche per ragioni anagrafiche ci sia stata nella testa dell’Inter l’idea di sostituire Handanovic è comprensibile, ma stiamo parlando di un portiere che è forte. Quello che invece non ho ancora visto in Onana è l’affidabilità nel comportamento tra i pali. In una grande squadra il portiere nelle interpretazione delle varie situazioni di gioco deve essere altamente affidabile: io non so se ci stanno lavorando in allenamento e lui stia cercando di adattarsi dal punto di vista tecnico al nostro calcio, però questo finora è stato un po’ un limite di Onana".

A breve tornerà anche la Champions League. "L’Inter con il Porto parte avanti e l’insidia è proprio quella perché è vero che il Porto non ha il grande nome di altre avversarie, però è una squadra che è abituata a stare in Champions e che quello che sa fare, lo fa sempre bene", dice Marchegiani.