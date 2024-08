Le parole di ieri di Antonio Conte in conferenza stampa sono condivise dal direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che parlando ai microfoni di Sky Sport prima del match di Verona sottolinea il proprio appoggio al tecnico salentino: "Stupito? Ma no, assolutamente no. Nemmeno noi siamo contenti di questa situazione, volevamo arrivare più completi alla prima di campionato. Non ci siamo riusciti ma stiamo lavorando al meglio per costruire una squadra competitiva. Siamo all'inizio di un progetto, dobbiamo costruire una squadra funzionale ai nostri obiettivi".

