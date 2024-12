Intervistato dal TG1, Roberto Mancini ha ribadito di essersi pentito di aver lasciato la Nazionale italiana nell'estate del 2023: "Non rifarei quella scelta per motivi tecnici, allenare l'Italia è la cosa più bella - ha ammesso l'ex ct -. Non lo rifarei, no. Forse non ci siamo capiti, magari era un momento di difficoltà. Se ci fossimo parlati di più io e Gravina, magari sarebbe andata diversamente. Non ho assolutamente nulla contro il presidente. Io più attento al denaro che alla maglia azzurra? La mia storia parla per me, quindi chi non la sa deve andare a rileggerla prima di parlare".

Infine, Mancini smentisce contatti con club dopo l'addio alla selezione dell'Arabia Saudita: "Nulla, ma qualcosa arriverà. E' solo questione di tempo".

