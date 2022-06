A qualche minuto dal fischio d'inizio della finalissima tra Italia e Argentina, il ct degli azzurri Roberto Mancini è stato intervistato dai colleghi di Rai Sport ai quali ha risposto anche a proposito del tridente offensivo dell'Albiceleste dove figura l'interista Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni: "Non è la coppa dei rimpianti, l'avremmo giocata comunque. Sono due squadre che hanno vinto trofei continentali, due grandi nazionali. Siamo alla fine di un ciclo, non per tutti ma dobbiamo programmare l'inserimento di ragazzi più giovani. Ci troviamo in uno stadio fantastico per giocare a calcio".

Cosa si aspetta dai tre davanti?

"Mi aspetto che tutta la squadra giochi bene. Incontriamo un'altra squadra straordinaria, sarà sicuramente bello".