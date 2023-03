Torna al lavoro la Nazionale italiana e torna a parlare il ct Roberto Mancini. Che in conferenza stampa a Coverciano aggiorna in primo luogo sulle condizioni di Federico Chiesa e Federico Dimarco: "Chiesa era a Torino a farsi un esame ma non credo che ci sarà. Dimarco ora è a fare gli esami, da capire in che condizione è, altrimenti chiameremo qualcun altro". Il tecnico jesino invita anche ad usare la cautela la parola rinascita del calcio italiano dopo la qualificazione di tre squadre ai quarti di Champions League: "No, non se ne può parlare. Al massimo dei club di Serie A. Ci fossero 50/60 giocatori italiani sarebbe diverso, magari anche la metà, ma così no. Non è una rinascita del calcio italiano". Non manca una sottolineatura sul nervosismo che sta venendo fuori in questo campionato: "Un po' di nervosismo c'è, soprattutto le squadre che giocano per la Champions League perché il Napoli ha già 3/4 di Scudetto sulla maglia".