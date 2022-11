Grande esclusa del Mondiale di Qatar, l'Italia di Roberto Mancini s'appresta a preparare gli ultimi impegni del 2022, ovvero le amichevoli con Albania e Austria, in programma rispettivamente per il 16 novembre a Tirana la prima e il 20 novembre a Vienna la seconda. Per le due gare sopraccitate il ct azzurro convoca 31 calciatori, tra cui i quattro nerazzurri Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);