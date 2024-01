"Da 0-3 a 4-3 in Supercoppa contro la Roma? Quella partita rimarrà per sempre dentro di me, sia perché ho indossato per la prima volta i colori nerazzurri sia perché abbiamo fatto una rimonta incredibile, eravamo sotto di tre gol dopo mezz’ora e l’abbiamo ribaltata e conquistata". Così Maicon al Matchday Programme alla vigilia di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa.

248 presenze con la maglia dell'Inter in sei stagioni, 20 gol. Reti iconiche, importanti, pesantissime, storiche, che hanno contribuito ad aprirgli le porte della Hall of Fame nerazzurra.

"Entrare nel Hall of Fame dell’Inter è stato davvero speciale. L'amore dei tifosi mi emoziona, quello che abbiamo fatto insieme è stato incredibile".

Tra le reti indimenticabili ci sono quelle nei derby, il gol contro il Barcellona in semifinale o il tiro al volo contro la Juventus.

"Se potessi rivivere una partita sceglierei quella contro la Juventus dell’aprile 2010 perché quella vittoria è stata un passo importante verso la conquista dello scudetto e poi...ho fatto un gol incredibile!".

Dalla Supercoppa dell’esordio in nerazzurro del Colosso a quella dell’Inter di Inzaghi.

"Questa Inter mi piace, gioca bene e ha una difesa solida, che è importante. Quello che fa la differenza è la squadra e poi c’è Lautaro che è veramente in grande forma".

QUI L'INTERVISTA COMPLETA

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!