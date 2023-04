Massimo Paganin torna indietro nel tempo all'annata 1993-94, quando l'Inter sfiorò la retrocessione in campionato e vinse la Coppa Uefa. "Vedo le similitudini. Noi perdemmo ben 14 partite in A, di cui 9 nelle ultime 12. Non avevamo nulla da chiedere al campionato ed eravamo concentrati solo sulla coppa, la nostra era una squadra in costruzione. L'Inter di oggi ha perso tanti, troppi punti, con squadre che lottano per la salvezza. I nerazzurri non devono pensare ad un all-in, ossia al puntare tutto sulla Champions, ma devono lottare anche per il quarto posto, che è determinante - dice a Tuttosport - E ricordiamo che l’Inter è pure in semifinale di Coppa Italia".