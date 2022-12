Lutto nel mondo del calcio e nel mondo Inter. È scomparso infatti questa mattina Rinaldo Ghelfi, dirigente nerazzurro nella gestione di Massimo Moratti. Ghjelfi fu nel CdA del club fino al 2014 quando tratti, che aveva già ceduto il 70% della società a Erick Thohir, si dimise dalla carica di presidente onorario. Per anni è stato l’uomo dei conti nerazzurri, nel suo ufficio venivano condotte le trattative più importanti. In nerazzurro ricoprì anche il ruolo di amministratore delegato del club per qualche mese nel 2005 e anche quello di vice-presidente.