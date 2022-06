"Welcome Kristjan". Musica e parole made of Inter ma pronunciate da Romelu Lukaku che, tra i vari contenuti multimediali dedicati al suo ritorno in nerazzurro, si diletta anche ad ufficializzare il neo-interista Kristjan Asllani, arrivato in concomitanza con il belga, per ciò rimasto un tantino in penombra. Il centrocampista albanese che si trasferisce a Milano in prestito dall’Empoli, "sembra un ventisettenne ma ha solo vent’anni. Ecco perché mi piace la sua mentalità" dice Big Rom nel video di introduzione al classe 2002, video che il nuovo numero 90 della Beneamata conclude con un auspicio: "Ci sorprenderà".