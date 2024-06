Romelu Lukaku ha rilasciato un'intervista a Het Laatse Nieuws in cui parla del suo passato e del futuro. Partendo dall'offerta ricevuta la scorsa estate dall'Arabia Saudita. "Un momento davvero intenso, per due giorni di fila ho pensato: ' Ci vado. No, non ci vado'. Tutti ci sono andato dopo. Il livello non potrà che aumentare. Le infrastrutture devono essere migliorate, ma i top club europei lo sanno che l'Arabia sta arrivando. Si vede già nel pugilato, nel golf, nella Formuia 1".

Lukaku conferma che il ritorno all'Anderlecht accadrà, "molto prima di quanto molti pensano. Futuro? Ho già capito cosa succederà. A molti piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale, ma deciderò io. Ogni volta che ho deciso di rimanere o di andarmene si è rivelata la scelta giusta a causa di alcuni fattori. Ad esempio il rapporto con l'allenatore. Se non funziona più, perché stare insieme?".

Alla domanda su chi sia stato il migliore con cui ha lavorato, la risposta è prevedibile: "Antonio Conte".