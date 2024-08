Intervistato dai cronisti italiani a Parigi, dove si stanno svolgendo i Giochi Olimpici, Lilian Thuram parla così della attività social dei figli Marcus e Kephren, che l'anno prossimo si sfideranno in campo difendendo rispettivamente i colori di Inter e Juve: "Non mi piace parlare molto dei miei figli, a dire il vero - la premessa del leggendario giocatore della Nazionale francese -. Credo che stiano vivendo la loro epoca, provano a fare le cose per bene. Basta, non so cos'altro aggiungere. Se è strano che messaggiano tra di loro sui social? Io sono vecchio, non so cosa facciano sui loro profili. Andrò a vederli, spero non facciano cose strane", chiude scherzando l'ex difensore.