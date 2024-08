Nelle ultime ore è stata pubblicata in Rete e si è diffusa quasi a macchia d'olio una dichiarazione piuttosto netta da parte dell'agente di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 della Sampdoria al centro di una trattativa con l'Inter. Parole che negavano in modo tranchant un possibile trasferimento del ragazzo in nerazzurro, sia nell'immediato sia in futuro.

Lato entourage, però, è arrivata una secca smentita: nessuno dei rappresentanti di Leoni ha parlato di lui o del suo possibile approdo all'Inter alla stampa. Ergo, resta in piedi il discorso con la Sampdoria.

