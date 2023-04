Walter Sabatini si racconta con sincerità e onestà in un libro autobiografico dal titolo "Il mio calcio furioso e solitario', del quale ha anticipato alcuni contenuti in un'intervista rilasciata a La Repubblica. L'ex dirigente dell'Inter si racconta con toni a tratti anche crudi: "Mi sento colpevole di tutto, di ogni sconfitta, di qualsiasi cosa capiti attorno a me, anche delle macerie, di non aver portato lo scudetto alla Roma, di aver tolto un sogno alla gente, quella cosa che non successe mi pesa e mi marchia. Ho fatto di tutto per suicidarmi, senza successo. Il mio corpo è ferito perché non gli ho risparmiato niente, l'ho usato, ne ho abusato, ho vissuto tutto con lui: sesso, scontri, rabbie, viaggi". Tra i vari aneddoti, anche uno legato alla sua esperienza alla Sampdoria: "Ho fatto quasi a botte con Massimo Ferrero perché inveiva contro l'allenatore Marco Giampaolo dopo una brutta partita persa a Bologna".