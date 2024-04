E' solo questione di tempo, poi Davide Frattesi si prenderà la titolarità sia nell'Inter che nella Nazionale italiana. A pensarlo è Alessandro Lazzarini, vice-allenatore del centrocampista ai tempi del Monza nella stagione 2020/21: "Non mi stupirei se a breve dovessimo vederlo titolare e determinante sia nel club che con la Nazionale - le sue parole a Radio TV Serie A -. In questo momento il livello dell'Inter è altissimo, ma il suo futuro sarà roseo. Ha tutte le qualità per diventare un top player".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!