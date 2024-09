Ennesima, scontata, chiamata di Scaloni per il capitano dell'Inter, arrivato ieri in Argentina per il doppio impegno con la sua Argentina contro Cile e Colombia valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Arrivato in Patria, Lautaro Martinez è stato accolto da alcuni giornalisti che lo hanno interpellato rispondere sulla sua condizione fisica.

"Ogni chiamata è speciale, ogni convocazione lo è" ha esordito il Toro a proposito delle sensazioni provate al suo atterraggio. "Voglio godermela al massimo come sempre e dare il massimo per la Seleccion, che è speciale per tutto. Questa maglia significa molto per me e indossarla è sempre una gioia".

Come sta a livello fisico?

"Bene, perfetto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!