L'Inter ha pubblicato il terzo trailer di 'In Arte Lautaro', un'intervista realizzata da Inter Media House con il capitano dei nerazzurri che andrà in onda integralmente domani. Nella pillola che si vede sul canale Youtube del club milanese (guarda qui), il Toro parla con commozione della vittoria conquistata con l'Argentina al Mondiale 2022, arrivata a livello personale in circostanze non semplici: "Vincere il Mondiale è sempre speciale, è stato molto bello e difficile anche per quello che ho vissuto in quel torneo - il suo ricordo -. Ho sempre dato il massimo, ma a volte queste cose non si vedono. Ho voluto giocare con una caviglia così perché volevo sempre stare in campo e allenarmi. Per me non esserci al Mondiale di Russia fu un colpo durissimo, essere arrivato in Qatar con una caviglia così non era quello che volevo. Io sono così, non guardo al domani ma do il massimo ogni giorno".

