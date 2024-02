Inter-Atletico Madrid è la partita di Lautaro Martinez, se ce n'è una. Capitano e simbolo dei nerazzurri, il Toro poteva essere colchonero ma ha preferito seguire le orme dell'idolo Diego Milito, così stasera sfiderà la squadra di Diego Simeone in Champions League: "Quando si gioca su due partite, in casa e in trasferta, tutto diventa più difficile - ha spiegato l'argentino a UEFA.com -. Molto dipende anche dal risultato dell’andata e poi sai che dopo qualche settimana ti troverai nuovamente di fronte gli stessi avversari. Dovremo essere intelligenti e preparare bene le partite. Bisogna approcciarle nel modo giusto indipendentemente dal risultato dell’andata o dal fatto che si giochi in casa oppure in trasferta. In una gara secca ogni cosa è più facile, in un certo senso, perché sai che ti giocherai tutto in quei 90 minuti".

