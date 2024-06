"Al gol sono andato ad abbracciare Leo Messi per tutto quello che significa per noi", ha detto Lautaro Martinez ai canali ufficiali della Seleccion dopo il triplice fischio del match vinto dall'Argentina contro il Perù, vittoria sottoscritta dal capitano dell'Inter con una doppietta.

"Sono felice perché siamo riusciti a ottenere ciò su cui abbiamo lavorato durante la settimana. Lavoro per dimostrare al commissario tecnico che sono pronto quando avrà bisogno di me. Sono molto felice per questo, lavoro per la squadra. Il primo tempo è stato difficile per noi ma abbiamo lavorato con calma" ha aggiunto il Toro.

