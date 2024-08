Non ha giocato nemmeno un minuto nelle amichevoli di preparazione, ma sarà protagonista sin da subito quando la posta in gioco inizierà a contare. Lautaro Martinez è a disposizione di Simone Inzaghi per il debutto in campionato contro il Genoa, con l'obiettivo anche di sfatare quello che è una sorta di incantesimo che colpisce il Toro quando incontra il Grifone.

Tra le 29 avversarie fin qui affrontate in Serie A, infatti, il Genoa è una delle uniche due contro cui Lautaro non ha segnato (sei sfide), l’altra è il Chievo (due partite). Il capitano nerazzurro ha preso parte a cinque gol negli ultimi quattro match d’esordio stagionale in Serie A (quattro reti e un assist).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!