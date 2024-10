Il risolutore dell’Olimpico Lautaro Martinez è stato nominato Panini Player of The Match di Roma-Inter. Arrivato in postazione DAZN con il premio in mano, il capitano nerazzurro commenta così quanto avvenuto all’Olimpico.

Questo gol oggi ha una doppia valenza, visto che è il tuo gol numero 133 con la maglia dell’Inter. Sei il miglior marcatore straniero della storia di questo club.

“Vuol dire tanto, perché dal momento che sono arrivato mi hanno trattato come se fossi nato qui e questo ha un valore importante. Devo lavorare come sempre. Oggi abbiamo trovato una squadra molto forte, ma dopo le Nazionali e tutte le difficoltà avute si doveva vedere la squadra e si è vista. Ora dobbiamo continuare così perché mercoledì c’è una gara importante poi il derby d’Italia”.

Se dovessi sceglierne uno?

“Il primo, quello col Cagliari di testa a San Siro, che ha aperto tutto questo. Tutta felicità”.

Hai scritto qualcosa a Messi sul Pallone d'oro?

“No, abbiamo parlato in Nazionale ma non abbiamo parlato di questo premio. Eravamo contenti per il momento della Nazionale e perché lui è tornato con noi”.

Quanto sei contento di essere tra i candidati?

“Tantissimo. Uno lavora tanto per la squadra ma i premi individuali sono importanti per il lavoro. Io penso alla squadra, ma se vengono questi premi come quello di questa sera è merito di staff, compagni e tifosi”.

Offrirai una cena dopo questo gol?

“Offro io da tre anni… Ma non ci sono problemi, siamo un grande gruppo e ognuno lavora per alzare il livello”.

Lautaro chiude con un messaggio per la madre e la compagna Agustina per la festa argentina della mamma.

