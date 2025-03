Finisce a reti inviolate la partita tra Bolivia e Uruguay, pareggio che consegna anzitempo all'Argentina il pass per il Mondiale 2026. In campo tra qualche ora nel Clasico contro il Brasile, la Nazionale del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, può festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo ancora prima di scendere in campo contro i verdeoro. La Seleccion è la prima Nazionale sudamericana a conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Coppa del Mondo che si giocherà in Usa, Canada e Messico.

Un risultato importantissimo per la nazionale del Ct Scaloni, che potrà affrontare nelle prossime ore il Brasile con uno spirito diverso e sicuramente con meno tensione, nonostante la gara resti ugualmente importantissima per diversi motivi.

