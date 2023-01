Vittoria sul Verona, a decidere Lautaro Martinez. "Sapevamo sarebbe stata una gara dura, tosta. Abbiamo subito trovato il gol e poi abbiamo fatto quello che avevamo preparato contro una squadra che gioca a uomo a tutto campo. L'importante era vincere - dice l'argentino a Sky -. Corsa sul Napoli? È ancora lunga, ma non possiamo sbagliare più perché loro sono lontani. A livello personale, dopo il Mondiale, sto bene. In Qatar non ho fatto quello che volevo, ma cerco sempre di dare allegria alla gente. La Supercoppa? Ora dobbiamo riposare, domani partiamo e proveremo a portare la coppa qui per tutta la gente dell'Inter".