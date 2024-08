Annunciato il rinnovo fino al 2029 ed espletato tutte le formalità con l'Inter sui social, Lautaro Martinez ha voluto condividere la propria soddisfazione con i tifosi anche attraverso i propri account personali. Ed è così che, postando una foto che lo ritrae con la moglie Agustina e i due figli Nina e Theo, ha pubblicato questo messaggio:

"Cari nerazzurri, i nostri cuori continueranno a battere insieme. Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto".