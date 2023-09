Lautaro Martinez ha parlato a Mediaset alla vigilia della prima di Champions: "Lo stimolo della scorsa competizione è importante perché abbiamo fatto un ottimo lavoro, è rimasto sicuramente un po' di amaro in bocca per la finale, visto che abbiamo giocato bene, contro una squadra fortissima come il City. Ma oggi inizia un altro percorso, un'altra avventura, dobbiamo essere bravi a dimenticare quello che abbiamo fatto per proiettarci a domani. Internamente abbiamo i nostri obiettivi e lavoriamo per questo, l'anno scorso eravamo consapevoli della nostra forza e siamo arrivati in finale".

Sul rapporto con l'Inter: "Tante squadre erano interessate a me, ma sono contento di essere all'Inter e di portare la fascia di capitano. Poi la società farà il suo lavoro e ci metteremo d'accordo per continuare quest'avventura".