Il match-winner Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Prime al triplice fischio: "Sono molto contento perché abbiamo trovato un girone difficilissimo, facendo il nostro lavoro contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo sempre aspettarci queste partite, nel primo tempo loro hanno pressato tanto, poi siamo usciti meritando la vittoria. Rigore? A volte puoi allenarti tanto, ma ci va anche fortuna.

Dopo l'allenamento li calciamo con Calha, Bare, Dima, Miky, con tutti quelli che se la sentono di calciarli. Fare gol in Champions è sempre importante, sono contento. Mancano ancora due partite del girone per vedere in che posizione finiremo; è un percorso che sta andando avanti da tre anni, la squadra sta maturando tanto, sono felice e dobbiamo continuare così".