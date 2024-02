Disturbato da un passante prima di parlare ai microfoni di DAZN, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez commenta così il successo sulla Juventus: “Oggi per noi era una grande opportunità per il nostro percorso. Abbiamo fatto un’ottima gara sul piano del gioco, sulla riaggressione nel prendere palla. Abbiamo messo in difficoltà la Juve, che gioca molto dietro per tentare la ripartenza. Abbiamo visto tanti loro video, sono contento perché abbiamo fatto un’ottima gara”.

È scattato qualcosa in te dopo la vittoria del Mondiale e il ruolo di capitano?

“Sicuramente avere quella fascia sul braccio è un motivo in più, ha responsabilità più grandi. Io ho sempre fatto il massimo per l’Inter, trasmettendo tanti valori ai compagni. Ho imparato tante cose da piccolo che mi ha insegnato mio padre. Poi abbiamo creato un ottimo gruppo, sono contento di stare qui, crescere e allenarmi con loro e prendere questi obiettivi con questa squadra che ogni giorno si allena e si impegna per raggiungere questi traguardi”.

Il tuo agente ha un po’ spaventato i tifosi interisti, ma Marotta dice che per il rinnovo è tutto a posto. Ci sono novità?

“No, quello che dice Marotta va bene. Stiamo lavorando, non è facile ma siamo sulla strada giusta e cercheremo di trovare l’accordo. Io mi concentro sul campo perché abbiamo tanti impegni, finisce qua. Ho due anni di contratto, sono felice all’Inter e a Milano come la mia famiglia. Non c’è da preoccuparsi, solo da parlare tutti insieme”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!