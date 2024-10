Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro, ha parlato a DAZN al 90' dopo il tris in terra toscana: "L'Empoli è una squadra in salute, tosta da affrontare perché è fisica e gioca bene in mezzo al campo. L'abbiamo preparata bene, con un uomo in più era più facile. Il settimo posto al Pallone d'Oro si può migliorare. Sinceramente mi aspettavo di più, i premi non vengono decisi in maniera giusta alle volte. Sono contento perché sto rientrando in forma. Sono arrivato in ritardo dopo una stagione lunga, la finale in Copa America e la stanchezza che si faceva sentire. Lavoriamo tutti per essere al meglio, dare il massimo perché è ancora lungo il campionato", ha detto.