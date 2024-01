Lautaro Martinez, anche oggi in gol e sempre più decisivo in questa Inter, a fine partita a DAZN commenta: "Questa vittoria ci lascia tanto, è un grande segnale per noi, chi gioca, chi entra, chi sta fuori, lavorando così e vincendo queste partite continuiamo un percorso importante. Dobbiamo migliorare tanto perché oggi non è stata una grande gara per noi, potevamo fare meglio. Ma dobbiamo continaure così vincendo le partite e migliorando ogni giorno. Il campo mi mancava tanto, sono state due settimane in cui non ce la facevo più, volevo stare con la squadra, sono andato a Genova, ero a casa ma volevo stare in spogliatoio. Ringrazio lo staff medico per il lavoro, in 12 giorni sono guarito da una lesione all'adduttore, sono riuscito a tornare e aiutare i compagni in tempo.

Ora ci aspetta un tour de force, campionto, Supercoppa, scontro alla Juve, Champions, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti tutti, chi gioca, chi entra e chi resta fuori sono tutti uniti e pronti a dare il proprio sostegno, dobbiamo dare il massimo perché sarà un mese e mezzo tosto ma saranno difficili tutte fino alla fine. Questi tre punti sono importanti per restare in testa alla classifica. Ho fatto due settimane di corsa, forse mi mancava solo il campo per essere stato fuori, ma fisicamente ero pronto e sono tornato a disposizione nel migliore dei modi. Un po' di stanchezza c'è, abbiamo avuto un po' di riposo ma venivamo da un periodo di una partita ogni 3 giorni ma ci sta vincere anche queste partite, la stanchezza può starci, come non fare il gioco che prepariamo e contro le squadre che ti aspettano è difficile.

Il mio rinnovo? Manca ancora qualcosina ma in questi giorni vediamo. Sto pnsando al campo, pensavo a rientrare nel migliore dei modi, sono tranquillo ho parlato col mio procuratore e la famiglia, manca poco".