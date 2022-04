Il Questore di Milano ha emesso tre Daspo della durata di tre anni nei confronti di altrettanti tifosi. Si tratta di un tifoso interista ventenne che, durante le fasi di filtraggio al gate 3 dello stadio, ha cercato di eludere i controlli di accesso, spingendo e inveendo contro una steward, per poi porre resistenza nei confronti dei poliziotti intervenuti, i quali lo hanno denunciato. Lo riferisce Calcio e Finanza, spiegando che un secondo tifoso interista, un giovane 21enne, durante le fasi di accesso è stato trovato in possesso di un fumogeno. Il terzo analogo provvedimento è stato emesso nei confronti di un 21enne tifoso del Verona che dal settore ospiti in cui si trovava, durante i primi 20 minuti della partita, si è reso protagonista del lancio di bottiglie e altri oggetti, tra i quali un bicchiere contenente urina.