Finalmente Sampdoria. La formazione blucerchiata riesce a togliersi di dosso la scimmia della vittoria interna che stentava ad arrivare in questo campionato di Serie B superando per 2-0 il Cosenza a Marassi grazie ad una doppietta nella ripresa firmata da Fabio Borini. Può finalmente esultare Andrea Pirlo, che si è affidato per tutta la durata dell'incontro ai due giocatori arrivati dall'Inter, Filip Stankovic e Sebastiano Esposito: il portiere si rende protagonista nel finale di gara con due grandi parate a chiudere la porta a Francesco Forte e Luigi Canotto, l'attaccante ha avuto un paio di buone occasioni senza però riuscire a concretizzare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!