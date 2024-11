Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista ha risposto sulla sua squadra, ieri vincente contro il Venezia al termine di una partita complicata: "L’errore che si fa parlando dell’Inter quest’anno è quello di paragonarla alla stagione passata. Lo scorso anno era preparata, allenata e voluta per vincere il campionato: per questo motivo giocava più chiusa dietro e con le ripartenze. Quest’anno deve cercare di competere in Europa, quindi deve essere più capace di andare all’attacco. Per questo motivo, fin quando non si assesta, sarà un pochino più fragile in difesa, anche per la mancata forma di alcuni difensori. Molti gol sono stati frutto di leggerezze dei difensori, per cui non mi preoccupo. L’errore sta nel paragonarla all’anno scorso".

Su Inter-Napoli:

"Penso che cercheranno di sorprendersi con novità tattiche. Sappiamo tutto del gioco di Conte, quindi mi aspetto che il Napoli nei primi 10 minuti provi ad agire diversamente per sorprendere l’Inter. Se l’Inter resiste nei primi 10 minuti, vince".

Meglio Simone Inzaghi o Antonio Conte?

"Primo tempo Inzaghi, secondo tempo Conte, perché l’Inter nel secondo tempo subisce troppi gol. In campionato dico comunque che se l’Inter vince la Champions League, si può accontentare del secondo posto dietro il Napoli. Se però non la vince, è un altro discorso".

