Nelle ultime scelte di campo, la Gazzetta dello Sport ha visto il polso fermo di Simone Inzaghi, che ha preso decisioni nette per eliminare le tante zone d’ombra che c'erano in rosa. "Adesso che c’è maggiore chiarezza, la strada percorsa sembra quella giusta", si legge sulla rosea. La più pesante presa dal tecnico è anche la più simbolica perché va ben oltre il campo: il fatto di retrocedere Handanovic a secondo portiere non è arrivata a furor di popolo ma l'ex Lazio ha colto il momento per lui più adatto in cui riaffermare la propria autorità e dare i guanti ad André Onana anche in campionato. "Tra l’altro, il camerunese con il suo stile estremo e carismatico è diventato il simbolo di questa Inter in trasformazione", fanno notare i colleghi.