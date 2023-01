L'Inter Women di Rita Guarino cala di nuovo il poker e ribadisce i rapporti di forza nella stracittadina contro il Milan: dopo il 4-0 rifilato alle rossonere nella gara d'andata, le nerazzurre si ripetono anche nel match di ritorno giocato quest'oggi al Vismara di Milano, vinto con il punteggio di 4 a 1. Partono benissimo le ragazze di Guarino, trovando il vantaggio dopo appena due minuti grazie ad Irene Santi lestissima ad arrivare sul pallone che Laura Giuliani si è fatta sfuggire con un goffo intervento in area su azione di calcio d'angolo. Il raddoppio è arrivato dopo pochi minuti grazie a una percussione clamorosa di Tabitha Chawinga che approfitta di un tocco di testa di Valentina Bergamaschi che agevola il suo controllo di palla per fiondarsi in porta e battere Giuliani con un preciso tiro in diagonale. Il Milan accusa il colpo ma si riprende intorno alla mezz'ora del primo tempo e riesce ad accorciare le distanze con un gran tiro all'angolino di Martina Piemonte . Sul finire del primo tempo è bravissima Francesca Durante a dire no alla conclusione ravvicinata di Kosovare Asllani.

Nel secondo tempo, però, l'Inter legittima la sua superiorità: dopo pochi minuti, Ghoutia Karchouni, con una splendida punizione dal limite dell'area che trova anche una leggera deviazione beffa Giuliani, porta il vantaggio sul 3 a 1. Il Milan avrebbe l'occasione per riaccorciare le distanze grazie a un calcio di rigore più che dubbio assegnato per fallo di Beatrix Fordos; ma Francesca Durante è bravissima ad intercettare la traiettoria peraltro ben indirizzata di Asllani. Nonostante l'uscita per infortunio muscolare di Karchouni l'Inter non si scompone e anzi al 74° trova il gol del poker grazie un'ottima giocata di Elisa Polli che serve in profondità ancora Chawinga, furba nell'approfittare di un rimpallo favorevole sul corpo di Giuliani per poi piazzare in maniera un po' irridente il gol del 4-1 appoggiando il pallone in porta di tacco da zero metri. Il Milan rischia la deriva totale quando Beatrice Merlo nel giro di pochissimi secondi spreca due grandi occasioni per la cinquina, trovando prima Lindsey Thomas pronta a respingere sulla linea di porta e poi calciando fuori. Poco prima del novantesimo Durante si supera alzando sulla traversa un tiro al veleno di Greta Adami e negando al Milan il gol del 2 a 4. A fine partita gioia del debutto in Serie A per la 2004 Francesca Colonna che entra al posto di Chawinga. Al triplice fischio, legittima la gioia delle nerazzurre: con questo successo l'Inter rimette quattro punti tra sé e il Milan e soprattutto da un segnale forte anche in chiave poule Scudetto.